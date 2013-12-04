Сумское НПО им. Фрунзе изготовило первую партию оборудования для российского «Тернефтегаза»

Сумское НПО им. М.В. Фрунзе изготовило и начало первый этап отгрузки блоков теплообменных аппаратов в адрес компании «Тернефтегаз» (Российская Федерация).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, полностью завершить доставку оборудования сумские машиностроители планируют до конца декабря.

Согласно подписанному в текущем году контракту, специалистам научно-производственного объединения им. Фрунзе необходимо было в сжатые сроки спроектировать, изготовить, испытать и отправить в адрес заказчика девять единиц теплообменного оборудования. Продукция войдет в состав установки комплексной подготовки газа на Термокарстовом газоконденсатном месторождении, которое расположено на Крайнем Севере Российской Федерации – в Ямало-Ненецком автономном округе.

В рамках первого этапа отгрузки сумские машиностроители, в частности, отправляют два блока совмещенных теплообменников, предназначенных для рекуперации холода углеродного газа потоком осушенного газа, и два единичных теплообменника, которые необходимы для охлаждения газа регенерации.

Еще пять теплообменных аппаратов, предусмотренных данным контрактом, будут отгружены заказчику в последней декаде декабря.

По информации ведущего менеджера управления по продажам НПО им. Фрунзе Сергея Утенко, на протяжении 2013 г. сумские машиностроители реализовали три проекта, заказчиком которых выступило ЗАО «Тернефтегаз». В каждом из них компания заказала технологически сложное оборудование, поставляемое на условиях максимальной заводской готовности.

Справка УНИАН. ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.