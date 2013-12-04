Нацкомуслуг планирует в 2014 году проверить 66 лицензиатов

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), утвердила план мероприятий по осуществлению государственного контроля на 2014 год, согласно которому намерена провести плановые проверки 66 субъектов хозяйственной деятельности предприятий-лицензиатов.

Соответствующий приказ Нацкомуслуг №177 от 28 ноября, а также перечень лицензиатов и время их плановых проверок, обнародованы на веб-сайте госрегулятора.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

По состоянию на 13 мая 2013 года под контролем комиссии находилось 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды), а также 272 предприятия теплоэнергетики (около 97% рынка тепла).