Украина планирует, что импортный газ в следующем году будет на 10% дешевле

Украина планирует снизить цену на газ в следующем году на 10%.

Об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий, добавив что речь идет не только о российском газе, а обо всем поставляемом в Украину газе.

Отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности информация о найденном компромиссном решении в переговорах между Украиной и Россией, он сказал: "Я не буду комментировать информацию СМИ, давайте дождемся официальных документов. Переговоры постоянно идут. Мы рассчитываем как минимум в следующем году закупки природного газа осуществлять на 10% меньше, чем в этом году", - отметил он, пояснив что речь идет о снижении на 10% цены на газ.

Ставицкий сказал, что транзит Украина хочет оставить на уровне 90 млрд куб м.

Также от добавил, что Украина хочет сократить на 5% потребление газа. "Если нам удастся воплотить в жизнь все наши задачи, которые мы поставили на следующий год, - приблизительно на 5%. Это будет достаточно сложно, поскольку за предыдущие годы мы уже сократили - вы знаете - до 45% потребления газа по стране", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в интервью ведущим телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены, подчеркнув при этом, что от такой ситуации страдают обе стороны, потому что потеряв украинский рынок, Россия также несет потери.

Ранее в предыдущих интервью украинским телеканалам Президент заявлял, что на текущий момент максимальной ценой на газ для Украины должна стать цена в 300 долларов, в то время как Украина платит 510. Одновременно Президент подчеркивал, что Украина будет впредь покупать газ там, где ей это будет выгодно.

26 ноября Президент России Владимир Путин заявил, что Россия недополучила свыше 10 миллиардов долларов из-за скидки на газ для Украины, предоставленной в обмен на продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.