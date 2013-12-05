Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в четверг на итогах заседания членов ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.28 мск сократилась на 0,16% - до 111,7 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,2% и составила 97,39 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Инвесторы обратили внимание на итоги заседания членов ОПЕК, которые приняли решение оставить без изменений объем добычи нефти в 2014 году на уровне 30 миллионов баррелей в день.