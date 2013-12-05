Евросоюз может ответить "Газпрому" запретом "Южного потока"

Трубопровод Газпрома "Южный поток" не сможет работать в Евросоюзе, если не подчинится европейским законам в энергетической сфере, а согласование может занять несколько лет, сообщила Еврокомиссия.

ЕС не разрешает поставщикам энергоносителей владеть трубопроводами, которыми они пользуются для доставки топлива потребителям. Несмотря на это, Газпром в ноябре начал строить участок "Южного потока" в Сербии, а зампред Газпрома Александр Медведев сообщил на встрече в Брюсселе, что компания уже нашла покупателей на весь предполагаемый объем газа в 63 миллиарда кубометров в год, передает Reuters.

"Могу сказать открыто и откровенно, что "Южный поток" не будет действовать на территории Европейского союза, если не будет соответствовать законам ЕС", - заявил на той же встрече чиновник энергетического департамента Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

"Могу лишь подтвердить нашу готовность к конструктивной работе. Это займет не месяцы, на это потребуется, возможно, два года", - сказал Борхардт, добавив, что закон не запрещает Газпрому строить трубопровод.

Читайте также: Путин призвал экспортеров газа противостоять нормам Третьего энергопакета

Еврокомиссия подозревает российского газового монополиста в злоупотреблении доминирующим положением в Центральной и Восточной Европе, и Газпром в ближайшие дни пойдет на уступки Евросоюзу, чтобы избежать этих обвинений, сказал в среду еврокомиссар по конкуренции Хоакин Альмуния.