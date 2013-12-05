«Черноморнефтегаз» намерен привлечь кредиты на 150 млн грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) намерен привлечь кредиты на общую сумму 150 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные средства компании необходимы для приобретения материалов, сырья, оборудования, оплаты выполненных работ и услуг, кредиторской задолженности, выплаты заработной платы, уплаты налогов и других обязательных сборов.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на один год.

Также в тендерной документации отмечается, что валютой предложения конкурсных торгов является гривня и доллары США.

Конечный срок подачи предложений — 9 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» за январь-ноябрь 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,478 млрд куб. м природного газа, что на 40,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

«Черноморнефтегаз» за 9 месяцев 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56% - до 1,292 млрд грн с 0,826 млрд грн.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.