Украина увеличила транзит газа в Европу на 4%

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, за январь-ноябрь 2013 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 75,2 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

«За 11 месяцев 2013 года «Укртрансгаз» протранспортировал в страны Европы 75,2 млрд кубических метров природного газа, что на 4%, или 2,6 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлом года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению компании, в подземных хранилищах газа находится 16,4 млрд куб. м природного газа, "этого объема достаточно для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2013/2014 гг.".

Как ранее сообщал УНИАН, по словам вице-премьер министра Юрия Бойко, Украина недовольна сокращением объемов транзита российского газа по своей территории и считает ущемлением своих национальных интересов факт транзита топлива в обход нашей страны.

В начале ноября вице-премьер Бойко уже заявлял, что Киев не будет страховать Москву в вопросах транзита газа в Европу, если «Газпром» и дальше будет формально относиться к отношениям с Украиной в этой области.

По итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.