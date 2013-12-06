Рынок нефти продолжает отыгрывать ростом статистику по экономике США

Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу на фоне опубликованной днем ранее статистики по ВВП США за третий квартал, продемонстрировавшей максимальный рост показателя с января-марта 2012 года, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.08 мск выросла на 0,24% - до 111,25 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,09% и составила 97,47 доллара за баррель.

Американская экономика, по второй оценке Минторга страны, выросла в прошлом квартале на 3,6% при прогнозе аналитиков на уровне 3% и предварительной оценке в 2,8%.

"Внимание участников рынка продолжит привлекать динамика курса доллара и ожидающиеся сведения по рынку труда", - считает главный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер, которого цитирует агентство Bloomberg.