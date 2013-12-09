Австрийская EconGas договорилась с "Газпромом" о снижении цены на поставку газа

Австрийская сбытовая компания EconGas, дочерняя компания концерна OMV, договорилась с "Газпром экспортом" о снижении цены на поставку газа в Австрию. Об этом сообщили в пресс-службе OMV, не став разглашать новую цену контракта, передает ИТАР-ТАСС.

"Действие контракта распространяется на поставки, производимые с 1 апреля 2013 года", - уточнили в OMV. "Мы рады, что в результате переговоров удалось прийти к цене, соответствующей рынку, - отметил гендиректор концерна Герхард Роисс. - Этот шаг приближает нас к конкурентоспособному месту на рынке". В компании также охарактеризовали цену нового контракта как "приемлемую".

Соглашение о переходном периоде, заключенное сторонами, также предусматривает возможность новой корректировки в будущем. Как отмечают австрийские аналитики, в последнее время EconGas испытывала финансовые трудности, поскольку из-за волатильности рынка газа в Европе конечные цены на сбываемый компанией газ были ниже закупочных.

Австрийский нефтегазовый концерн OMV является крупнейшей компанией в стране, ежедневный объем добычи составляет более 300 тыс. баррелей условного топлива.

В 2012 году поставка российского газа в Австрию составила 5,22 млрд кубометров.