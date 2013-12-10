ДТЭК получил контроль над компанией «Нефтегаздобыча»

Энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, завершил сделку по покупке контрольного пакета акций крупнейшей частной газодобывающей компании в Украине – «Нефтегаздобыча».

Об этом сообщил журналистам на брифинге в Киеве генеральный директор «Нефтегаздобычи» Игорь Щуров.

По словам Щурова, «Нефтегаздобыча» разрабатывает Семиренковское и Мачухское месторождения в Полтавской области, запасы которых составляют 20 млрд куб. м газа и 2 млн т газового конденсата.

В то же время, как отмечается в пресс-релизе компании, «Нефтегаздобыча» планирует до конца 2013 года добыть 500 млн куб. м газа, а в 2014 году увеличить объем добычи до 1 млрд куб. м.

В 2012 году компания добыла 648 млн куб. м природного газа.

«Падение объемов добычи связано с целым комплексом проблем. Это и недофинансирование работ, связанных с эксплуатацией месторождений. Скважины находились в аварийном состоянии, по этой причине нам пришлось провести комплексный капитальный ремонт всего эксплуатационного фонда», - сказал Щуров.

«Согласно новой программе, инвестиции в развитие производства в следующем году составят 1,4 млрд грн», - говорится в сообщении компании.

По словам гендиректора «Нефтегаздобычи», большая часть планируемых инвестиций составят собственные средства компании.

«Была разработана новая инвестиционная программа, направленная на существенный рост добычи газа и газового конденсата. Увеличение объемов собственной добычи газа – это не только одна из стратегических целей ДТЭК, но и вклад в повышение энергобезопасности Украины», – цитирует генерального директора ДТЭК Максима Тимченко пресс-служба ДТЭК.

В ДТЭК обратили внимание, что на текущий момент «Нефтегаздобыча» эксплуатирует десять скважин, модернизация которых завершится в 2014 году. Кроме того, «Нефтегаздобыча» начинает активное бурение новых скважин. Одну из них – на Семиренковском месторождении – планируют ввести в эксплуатацию уже до конца 2013 года. «На следующий год запланирован запуск еще трех новых скважин. В том числе, ведется бурение уникальной скважины проектной глубиной 8 тыс. м, что является рекордом в масштабах Украины. Этот проект позволит не только прирастить запасы газа и конденсата, но и получить ценную геологическую информацию о месторождении. Инвестиции в бурение и запуск в эксплуатацию новых скважин в 2014 г. составят свыше 700 млн грн», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ДТЭК - крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Основной продукцией ДТЭК является электроэнергия. В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2012 году составил 51,4 млрд кВт∙ч, закупка электроэнергии для поставки потребителям – 53,9 млрд кВт∙ч, добыча угля предприятиями – 39,7 млн тонн, объем обогащения угля – 27,7 млн тонн. ДТЭК экспортирует электроэнергию в 6 стран, угольную продукцию – в 36 стран мира.

Консолидированная выручка ДТЭК в 2012 году составила 82,5 млрд грн, чистая прибыль – 5,9 млрд грн. В 2012 году ДТЭК заплатил 15,5 млрд грн налогов.

В угольный блок ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), Шахта «Комсомолец Донбасса», арендное предприятие «Добропольеуголь», Шахта «Белозерская», концессионные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» и пять обогатительных фабрик.