Янукович: Россия согласна обсуждать вопрос снижения цены на газ

Президент Украины Виктор Янукович отмечает необходимость восстановления нормальных торговых отношений с Россией.

Об этом он заявил во время встречи с экс-президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, посвященной обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной.

"Когда мы сегодня ведем разговор об экономике в ближайшем будущем, мы не можем этот вопрос рассматривать, например, без восстановления нормальных торговых отношений с Россией", - сказал Президент и добавил, что "сегодня мы работаем над тем, чтобы сейчас проблемные вопросы, которые возникли в последние годы, - найти по ним также решение".

"Прежде всего газовый вопрос, - сказал Президент. - Ну не может Украина платить такую цену за газ, какой она установлена сегодня, - она превышает среднеевропейскую цену более чем на 200 долларов".

Таким образом, отметил он, за 3,5 года мы "получили больше 20 млрд долларов убытков".

"Этот вопрос в первую очередь нужно урегулировать. Хотя сегодня уже Россия согласна эту тему обсуждать. Потому что там также есть проблемы, потери украинского рынка, потери экономики", - отметил Янукович.

По словам Президента, нельзя противопоставлять отношения Украины с ЕС и с Россией.

"Нам нужно искать, как объединять. Я считаю, Европа будет спокойно спать, как говорят, в тепле, если у Украины будут нормальные отношения с Россией. Если не будет таких конфликтов, которые иногда были, когда закрывали газ. Это недопустимо", - отметил Янукович и добавил, что Украина должна защищать собственные интересы.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в Сочи Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подготовку соглашения о стратегическом двустороннем партнерстве, включая дорожную карту по устранению противоречий в торгово-экономических режимах.

2 декабря в интервью ведущим телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены, подчеркнув при этом, что от такой ситуации страдают обе стороны, потому что, потеряв украинский рынок, Россия также несет потери.