Соглашение о реверсе газа из Словакии подпишут до конца недели

Украина и Словакия частично подписали соглашение о реверсных поставках газа в Украину, а полное подписание документа ожидается до конца недели.

Об этом в интервью УНИАН сообщила Марлен Холцнер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

"Подписание не отложено. Мы вплотную приблизились к полному подписанию. Соглашение уже подписала одна сторона, и сейчас его текст отослан для подписания другой стороне", - сказала Пресс-секретарь, не уточнив, какая из сторон - Украина или Словакия - уже подписала соглашение.

"Ранее были планы, что будет соглашение подписано вместе представителями Украины и Словакии, но эти планы существовали до демонстраций протеста в Киеве, и украинцы решили не ехать в Братиславу на подписание, а было согласовано, что сначала подпишет одна сторона, а затем отошлет текст соглашения для подписания другой стороне. Одна сторона уже подписала, а вторая подпишет до конца недели", - сказала Холцнер.

Она сказала, что подписанты соглашения о реверсных поставках более 10 млрд куб. м газа в год - украинский и словацкий операторы газопроводов "Укртрансгаз" и EUStream.

Как ожидается, обе стороны должны построить непротяженный газопровод-перемычку для реверсных поставок газа, которые планируется начать со второй половины следующего года.

Против реверсных поставок в Украину газа из Словакии резко выступает российский "Газпром".