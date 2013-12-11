Рынок нефти слабо отреагировал на статданные из США: цены практически не изменились

На мировых торгах в среду, 11 декабря, цены на нефть не демонстрируют заметной динамики: участники рынка слабо реагируют на статистику из США.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,01% - до 109,84 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,06% и составила 98,45 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Американского института нефти (API), запасы сырья на оптовых складах страны сократились на 7,5 миллиона баррелей за прошедшую неделю.

Как отмечают аналитики, рост запасов за последнее время напугал рынок, однако сейчас внимание снова фокусируется на глобальных показателях экономического роста.

Как сообщал УНИАН, американская экономика, по последней оценке Минторга страны, выросла в прошлом квартале на 3,6% при прогнозе аналитиков на уровне 3% и предварительной оценке в 2,8%.

Инвесторы обратили внимание на новости из Ливии. Поставки нефти из портов страны объемом свыше 600 тысяч баррелей в сутки возобновятся 15 декабря.