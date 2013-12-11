Ставицкий рассказал, когда подпишут соглашение о поставке газа через Словакию

Подписание соглашения о поставках газа в реверсном режиме из Европы через территорию Словакии ожидается на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли подписано соглашение на текущей неделе, Ставицкий сказал: «Думаю, что на следующей». При этом он сообщил, что в документе не будет зафиксирован обязательный объем прокачки газа в объеме 10 миллиардов кубометров.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера - Марлен Холцнер сообщала, что Украина и Словакия частично подписали соглашение о реверсных поставках газа в Украину, а полное подписание документа ожидается до конца текущей недели недели.

Она также сообщила, что подписанты соглашения о реверсных поставках более 10 млрд куб. м газа в год - украинский и словацкий операторы газопроводов "Укртрансгаз" и EUStream.

Как ожидается, обе стороны должны построить недлинный газопровод-перемычку для реверсных поставок газа, которые планируется начать со второй половины следующего года.

Против реверсных поставок в Украину газа из Словакии резко выступает российский "Газпром".