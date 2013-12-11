Офшорная компания приобрела 60,9% акций «Херсонгаза»

Офшорная компания Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc (г. Дуглас, остров Мэн) приобрела 60,9% (89 млн 827,918 тыс. акций) уставного капитала газоснабжающего предприятия «Херсонгаз».

Об этом сообщил «Херсонгаз» сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на данные Национального депозитария Украины.

При этом сообщается, что компания «Энерго-Лан» сократила количество акций уставного капитала «Херсонгаза» до 0,0001% с 20,06%, Группа компаний «Содружество» - до 25,0062% с 45,5%, а компания по управлению активами «СЭМ» - до 0,0629% с 20,34%.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc на приобретение более 50% акций газоснабжающего предприятия «Херсонгаз».

Справка УНИАН. «Херсонгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.

Уставный капитал «Херсонгаза» составляет 7 млн 374,7 тыс. грн, номинал акции – 0,05 грн.