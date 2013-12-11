Shell планирует утроить инвестиции в разработку сланцевых запасов Аргентины

Аргентинское подразделение англо-голландского концерна Royal Dutch Shell в 2014 году планирует увеличить расходы на разработку сланцевых запасов в стране до 500 миллионов долларов со 170 миллионов долларов в текущем году, ожидая изменений в аргентинском законодательстве в сфере добычи углеводородов, сообщил глава Shell Argentina Хуан Хосе Арангурен.

Аргентинское правительство стремится привлечь иностранных инвесторов и нарастить объем добычи на сланцевом нефтегазовом месторождении Vaca Muerta. Это позволит стране снизить зависимость от импортных поставок топлива, которые стоили 10 миллиардов долларов в 2012 году и 9,4 миллиарда долларов в 2011 году, передает ПРАЙМ.

Действующее в Аргентине законодательство в сфере добычи углеводородов было принято в 1967 году, то есть, задолго до того, как страна начала разработку нетрадиционных запасов. «Есть вероятность, что в ближайшие два года произошедшие в отрасли изменения отразятся в законах Аргентина должна дать инвесторам некоторую уверенность, чтобы вернуть капитал обратно в страну», - сказал глава Shell Argentina, слова которого приводит агентство Bloomberg.

По словам Арангурена, в ближайшие шесть лет Аргентине потребуется 300 миллиардов долларов на разработку Vaca Muerta и поддержку уровня добычи в течение 40 лет. И хотя проект требует значительных инвестиций, его реализация позволит уже с 2020 года полностью покрыть потребность страны в нефти.

«Мы чувствуем, что ситуация меняется и стараемся оценить наши возможности по инвестициям в разведку ресурсов», - сказал глава Shell Argentina. В настоящее время Shell эксплуатирует 4 скважины на Vaca Muerta и ведет бурение еще на двух. По оценке аргентинской компании YPF, запасы Vaca Muerta составляют 661 миллиард баррелей нефти и 33,44 триллиона кубометров газа.

Royal Dutch Shell - британо-нидерландская нефтегазовая компания, занимающаяся добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах.

Как сообщал УНИАН, компания Shell задействована в трех отдельных поисковых проектах в Украине.