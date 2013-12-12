«Укртрансгаз» возьмет у «Проминвестбанка» кредит на 210 млн грн

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, привлечет у Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка («Проминвестбанк») кредит в размере 210 млн грн.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на один год.

Конечный срок подписания договора — 11 января 2014 года.

Компания не сообщает, на какие цели привлекаются данные кредитные средства.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Укртрансгаз» в ноябре 2013 года привлекла у «Альфа-Банка», «Всеукраинского банка развития» и «Дельта Банка» кредитные линии на общую сумму 650 млн грн и 24,9 млн долл.

Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

«Укртрансгаз» за 9 месяцев т.г. сократил чистую прибыль в 2 раза – до 200 млн грн.