Цены на нефть колеблются в ожидании сокращения стимулирования экономики США

Мировые цены на нефть колеблются в пятницу в ожидании сокращения стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil возросла на 0,06% - до 108,74 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,02% и составила 97,48 доллара за баррель.

Рост цен на "черное золото" ограничивается ожиданиями участниками сырьевого рынка скорого сокращения объема программы количественного смягчения Федрезервом США.

"Сокращение стимулирования - признак ужесточения монетарной политики. Оно может негативно отразится на нефтяном спросе", - заявил гендиректор Barratt’s Bulletin в Сиднее Джонатан Барратт.