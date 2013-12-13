Chevron и PGNiG будут вместе искать сланцевый газ в Польше

Американская нефтегазовая компания Chevron будет сотрудничать с государственной газовой компанией Польши PGNiG в поиске сланцевого газа на юго-востоке Польши, чтобы сократить расходы и ускорить работу, сообщила PGNiG, передает Рейтер.

Соглашение - первая для польской компании договоренность с иностранным инвестором в сфере сланцевого газа.

"Эта инициатива - часть новой политики PGNiG, подразумевающей использование возможностей, которые предоставляет работа с другими компаниями, заинтересованными в польских запасах сланцевого газа", - говорится в сообщении PGNiG.

В случае успешного сотрудничества стороны могут учредить в равных долях совместное предприятие. Подписание обязывающих соглашений намечено на 2014 год.

Польша рассчитывает, что запасы сланцевого газа помогут ей сократить импорт топлива, прежде всего из России. Однако несколько крупных международных компаний уже прекратили работу в Польше из-за бюрократии, неудовлетворительных результатов бурения и нежелания местных компаний сотрудничать.