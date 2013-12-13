Украина в 2013 году намерена сократить закупку российского газа до 26 млрд кубометров

Украина в 2013 году намерена сократить закупку российского газа до 26 млрд куб. м по сравнению с 37 млрд куб. м в 2010 году.

«В нынешнем году Украина потребит на 40% меньше российского газа, чем в 2010 году, примерно 26 млрд кубометров против 37 млрд кубометров», - сказал премьер-министр Николай Азаров в ходе общенационального круглого стола "Объединим Украину" в пятницу.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.