Экономсовет СНГ создаст рабочую группу для работы над соглашением о трубопроводном транспорте

Москва. Экономический совет СНГ по инициативе Украины принял решение создать рабочую группу на уровне заместителей министров энергетики для работы над проектом соглашения о трубопроводном транспорте в рамках Содружества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по результатам заседания Экономического совета СНГ в Москве заявил директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

"Сегодня для разработки проекта соглашения о транзите трубопроводным транспортом государств Содружества принято решение о создании рабочей группы более высокого уровня - заместителей министров энергетики государств-участников СНГ, людей, которые сами генерируют директивы в рамках политики государств. И уже на этом уровне вести переговоры с целью достижения какого-то результата, желательно позитивного", - сказал он.

По словам Кушниренко, усилия государств-участников СНГ достичь договоренностей на уровне экспертов не дали результатов.

"Последнее заседание экспертной группы из представителей всех государств - сторон договора, которое было 22 июля, показало, что существует много разногласий, и они достаточно принципиальные, - отметил он. - Эксперты приняли решение, что на их уровне, к сожалению, достичь какого-то прогресса нельзя, надо докладывать Экономическому совету, чтобы он принимал какое-то решение".

Как подчеркнул директор департамента, к вопросам, по которым стороны не могут договориться в рамках этого соглашения, в частности, относится обязательство согласовывать со сторонами договора строительство новых трубопроводов. Он отметил, что не все согласны согласовывать строительство трубопроводов, например, если речь идет о коммерческих проектах с участие государства. Кроме того, нет общего подхода относительно предоставления равных условий для транзита газа на территории СНГ и не ясно, как должны формироваться тарифы.

"Буквально по каждому вопросу тянется огромная и очень серьезная материальная, экономическая позиция. Поэтому существует некий прогресс - не поставили крест, а перевели на более высокий решательный уровень с большей вероятностью, что будет найден компромисс. В решении этого вопроса заинтересованы все стороны", - подчеркнул Кушниренко.

В то же время, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян сообщил, что перевести переговоры о подготовке проекта соглашения на высокий уровень предложила Украина.

"Украина отстояла пункт о доступе к трубопроводному транспорту. Украина подняла вопрос о том, чтобы это решалось на высоком уровне, и нас поддержали все страны" - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что Украина готовится к подписанию соглашения о доступе к трубопроводному транспорту стран СНГ в мае 2014 года - на следующем заседании глав правительств СНГ.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и Россия продолжат переговоры по прокачке по российским трубопроводам, газа закупаемого в Туркменистане для Украины, несмотря на определенные сложности и разногласия сторон.

Также он отметил, что Россия будет определяться с конкретными действиями в зависимости от результатов проведения Вильнюсского саммита.

Напомним, в конце января 2013 года страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.