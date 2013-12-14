Украине нужна компенсация от ЕС, так как ее экономика «обескровлена» из-за цены на газ - Азаров

Премьер-министр Николай Азаров настаивает, что Украине необходима компенсация от Европейского Союза для развития при подписании Соглашения об ассоциации, поскольку экономика Украины на сегодняшний день фактически «обескровлена» из-за высоких цен на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на митинге сторонников власти на Европейской площади в Киеве.

«Мы шли к подписанию этого соглашения, а ситуация экономическая в мире ухудшалась. Нам пришлось платить колоссальные цены за газ. И эти платежи за три года практически обескровили нашу экономику. Мы переплатили 20 млрд долл. Это почти две трети Пенсионного фонда. Дальше мы не могли такую ситуацию терпеть. Мы все время говорили нашим партнерам - помогите нам. Почему мы должны платить самые высокие в Европе цены за газ. Почему мы должны ставить свою экономику, своих рабочих людей в такие трудные условия. Нам отвечали - давайте договаривайтесь с МВФ, он даст вам кредиты. Мы полгода пытались договориться с МВФ», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что договориться с МВФ так и не удалось, поэтому Украине нужна компенсация от ЕС.

«На нужны компенсации от ЕС для покрытия экономических потерь, которые могут возникнуть в отношениях с Россией. Нам нужны компенсации, нам нужно время, чтобы поднять свою экономику, выйти на их уровень (ЕС - УНИАН) и на равных конкурировать. У нас уже есть предприятия, которые на равных конкурируют с Европой. Но нам надо, чтобы вся экономика на равных конкурировала. Мы не должны быть придатком к Европе - мы должны быть полноценным партнером», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Азаров заявил, что Украине необходима финансовая помощь в размере 20 млрд евро для компенсации потерь от снижения объемов торговли со странами Таможенного союза, в частности РФ, в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.