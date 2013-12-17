США вернутся к рекордной добыче нефти к 2019 году - EIA

США вернутся к рекордной добыче нефти к 2019 году за счет использования технологии гидроразрыва пласта, или фрекинга, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA), передает Рейтер.

По его прогнозам, добыча в крупнейшем в мире потребителе нефти будет расти на 800.000 баррелей в сутки каждый год до 2016 года, когда она достигнет 9,5 миллиона баррелей в сутки. К 2019 году добыча вырастет до 9,61 миллиона, почти сравнявшись с достигнутым в 1970 году рекордом 9,64 миллиона. К этому времени на собственную нефть будет приходиться 63% поставок по сравнению с 38% в 2011 году, говорится в прогнозе.

По мнению EIA, добыча сланцевой нефти в США достигнет пика в 4,8 миллиона баррелей в сутки в 2021 году. Ранее управление прогнозировало пик добычи сланцевой нефти в 2,8 миллиона баррелей в сутки в 2020 году.

"Я уверен, что технологии и цены играют важную роль в прогнозировании добычи нефти и газа. Важно оценить не только уровень запасов", - сказал аналитикам администратор EIA Адам Симински.

По его мнению, правительство может подумать об обмене нефтью с Мексикой или даже об отмене почти полного запрета на экспорт нефти, введенного после нефтяного кризиса в начале 1970-х годов. Сейчас США экспортируют лишь 60.000-130.000 баррелей нефти в сутки и только в Канаду по особым лицензиям.

"Возможно, (правительство) обдумает возможность поставок легкой низкосернистой нефти на НПЗ в Мексике, которым нужна такая нефть, в обмен на высокосернистую нефть из Мексики", - сказал Симински.

По оценке EIA, доля ОПЕК на мировом рынке нефти в ближайшее время упадет ниже 40%, но повысится после 2016 года. В прошлом году управление прогнозировало долю ОПЕК в 40-45% в ближайшие годы. Цена нефти Brent, по мнению EIA, снизится до 92 долл. за баррель к 2017 году, но вырастет до 141 долл. в 2040 году.

EIA повысило прогноз добычи газа до 31,9 триллиона кубических футов в 2025 году с прогнозируемых в прошлом году 28,7 триллиона. В 2018 году, по оценке управления, экспорт газа из США превысит импорт, а в 2016 году экспорт сжиженного газа (СПГ) превысит импорт.

Потребление жидких видов топлива в 2025 году вырастет до 19,3 миллионов баррелей в сутки, но затем снизится до 18,7 миллиона по сравнению с 18,5 миллиона в 2012 году, согласно прогнозам EIA.