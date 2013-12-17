Янукович надеется урегулировать газовые вопросы с Россией «на принципах взаимной выгоды»

Москва. Президент Украины Виктор Янукович надеется, что газовые вопросы с Россией будут урегулированы на взаимовыгодных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в начале двухсторонней встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках проведения заседания межгосударственной украинско-российской комиссии.

Янукович отметил, что на сегодняшний день украинская сторона рассматривает предложения по урегулированию цен на газ, полученное от России.

«Надеюсь, что та программа, которую предложил «Газпром» Украине, и «Нафтогаз» со своей стороны видит также свои возможности. Я думаю, что мы с вами не будем препятствовать их договоренностям, и мы отрегулируем эти вопросы на принципах взаимной выгоды», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится шестое заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.

16 декабря на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что во время переговоров в Москве планируется подписание протокола между российским монополистом «Газпромом» и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» по поводу цены на газ.

Он подчеркнул: «Подготовлен протокол для подписания между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в котором стоит вопрос о цене на газ.

При этом он добавил, что на сегодняшний день конкретная цена не определена, она будет решаться в рамках подписания данного протокола непосредственно сторонами, которые договорятся об этой цене.

Ефремов отметил, что «подход такой - это цена не должна быть выше европейской цены», она должна учитывать те договоренности, которые были ранее и учитывать транспортировку газа по территории Украины.

Напомним, средняя цена газа, который Украина импортировала в ноябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с октябрем снизилась на 4% - до 395 долл. за тысячу кубометров.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, в 2014 году средняя цена на импортный газ, заложенная в госбюджет, будет на 10-15% ниже, чем в 2013 году. Однако на данный момент, как отметил министр, вопрос с ценой на газ остается открытым из-за незавершенных переговорных процессов с российским газовым монополистом компанией «Газпром».