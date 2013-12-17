Россия не планирует обсуждать с Украиной создание трехстороннего газового консорциума

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, который примет участие во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича, не планирует обсуждать с украинскими коллегами тему создания трехстороннего газового консорциума.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. "Вопрос трехстороннего консорциума уже давно не является предметом переговоров между "Газпромом" и "Нафтогаз Украины", - сказал Миллер журналистам.

Как сообщал УНИАН, Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина-РФ) и трехстороннем (Украина-РФ-ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

15 декабря в интервью телеканалу «Интер» премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина намерена возобновить переговоры с Россией о трехстороннем газовом консорциуме.

«Мы планируем возобновить переговоры (с Россией – УНИАН) о трехстороннем консорциуме при участии европейской стороны и обеспечении прозрачных условий для прокачки и управления нашей газотранспортной системой»,- сказал Азаров.

Сегодня, 17 декабря, в Москве состоится шестое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран.