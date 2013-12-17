Россия предоставит Армении квоты на беспошлинный газ и нефтепродукты

Армения получит от России квоты на беспошлинный газ и нефтепродукты, от пошлины будут освобождены и сырые алмазы, заявил во вторник, 17 декабря, министр энергетики и природных ресурсов Армении Армен Мовсисян на слушаниях в Национальном собрании республики, представляя межгосударственное соглашение с Россией "О сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации в сфере экспорта в РА газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов".

"Каждый год Армения должна представлять индикативные балансы о годовом использовании газа и нефтепродуктов. На их основе Россия составит квоту, в пределах которой будет поставлять нам эти товары беспошлинно. В случае с необработанными алмазами квоту заменят объемы, законтрактованные армянскими гранильными предприятиями", - цитирует Мовсисяна новостной сайт News.am, передает РИА Новости. По его словам, в обоих случаях для Армении предусмотрены санкции, если освобожденные от пошлины товары будут реэкспортироваться в третьи страны.

Армения в январе-сентябре 2013 года импортировала из России нефтепродукты примерно на 73,5 миллиона долларов (30% общего объема). На долю России пришлось 86% импортированного газа (363,7 миллиона долларов) и 7% алмазов (6,1 миллиона долларов), поставленных в Армению.

Армения намерена вступить в Таможенный союз, членами которого пока являются только Россия, Беларусь и Казахстан, и впоследствии участвовать в формировании Евразийского экономического союза. "Дорожная карта" по вступлению Армении в ТС будет подписана 24 декабря в Москве в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В начале декабря Армения, еще даже не подписавшая "дорожную карту" по вступлению в ТС, уже получила скидку на самые чувствительные для нее позиции российского экспорта: газ, нефтепродукты и алмазы.

Как сообщал УНИАН, Россия будет продавать газ Армении по 189 долл., забрав в собственность национального оператора «АрмРосгазпром».