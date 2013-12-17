Москва. Украина и Россия подписали дополнение к контрактам на закупку и транзит газа.

Как передает корреспондент УНИАН, дополнение к контрактам было подписано сегодня руководителями «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексеем Миллером и Евгением Бакулиным по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

Содержание дополнений пока не известно.

В то же время, по словам вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, дополнение к контракту на закупку НАК «Нафтогаз Украины» газа у российского «Газпрома» позволит снизить цену газа до 268,5 доллара и вступает в силу с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, по словам информированного источника, дополнительные соглашения к существующему газовому контракту с российским газовым монополистом компанией «Газпром» позволяют вернуть на рынок посредническую структуру.

Между украинским госхолдингом «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром» может появиться коммерческая структура-посредник, как это было в период с 2006 по 2008 год, когда швейцарская компания RosUkrEnergo AG, принадлежащая «Газпрому» и украинским бизнесменам Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину, выступала монопольным поставщиком природного газа в Украину.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для «Нафтогаза Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина долго и безуспешно ведет переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.