Евросоюз и Азербайджан определились с инвестициями в новые газопроводы

Западные гиганты и государственная нефтегазовая компания Азербайджана во вторник объявили о финальном инвестиционном решении, критически важном для будущего альтернативного маршрута доставки углеводородов в Европу, пытающуюся ослабить зависимость от импорта из России.

Европейская комиссия приветствовала новость о ликвидации ещё одного препятствия на пути своей стратегии диверсифицикации поставок энергоносителей, которую ЕС называет "Южный коридор", сообщает Reuters.

Норвежская Statoil устроила сюрприз, сообщив о снижении до 15,5 процента с 25,5 своей доли в консорциуме, созданном для освоения каспийского газового месторождения Шах-Дениз.

Династический президент Азербайджана Ильгам Алиев сказал на церемонии в столице, что этот проект "изменит энергетическую карту нашего региона и поможет историческому развитию нашей страны".

Документы, подписанные в Баку, включают инвестиционные решения относительно второй фазы освоения Шах-Дениз, а также Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов. В совокупности эти проекты обойдутся в $35 миллиардов, сказал Алиев.

Statoil сообщил, что продаст 10 процентов в консорциуме партнёрам - британской BP и азербайджанской ГНКАР за $1,45 миллиарда наличными. BP купит 3,3 процента, ГНКАР - 6,7.

Представитель Statoil Кнут Ростад сказал, что норвежский гигант взвесил все риски и возможности заработка на Шах-Дениз.

"Для нас подходящая доля участия в проекте составляет 15,5 процента", - сказал он.

BP Azerbaijan и консорциум сообщили, что ГНКАР и её партнёры договорились продлить согласованные условия проекта на 12 лет до 2048 года.

Ранее в этом году ГНКАР и партнёры, включая BP и Statoil, выбрали TAP для предполагаемых поставок газа в Европу, отдав ему предпочтение перед базирующимся в Австрии конкурирующим проектом - Nabucco West.

TANAP будет проложен через грузино-турецкую границу и далее в Европу, а его предварительная стоимость составляет $20 миллиардов.

Начиная примерно с 2019 года, Шах-Дениз II, как ожидается, будет поставлять в Европу 16 миллиардов кубометров природного газа, в том числе шесть миллиардов кубометров - в Турцию.

"Через своё дальнейшее расширение этот коридор обладает потенциалом обеспечивать до 20 процентов нужд ЕС в газе в долгосрочной перспективе", - заявил комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Оттингер.

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу тоже приветствовал развитие событий.

"Это важнейшая веха в деле диверсификации нашего импорта энергоносителей, и это во благо бизнеса и потребителей в Европе", - сказал он.