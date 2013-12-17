Украина сократила первичную переработку нефти на 22,5%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-ноябре 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 3,1 млн тонн, что на 22,5% меньше показателя аналогичного периода 2012 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в ноябре 2013 года составила 0,4 млн тонн, что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 21,8% больше по сравнению с ноябрем 2012 года.

Как сообщал ранее УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год. В работе на данный момент находятся Кременчугский НПЗ, Одесский НПЗ и Шебелинский ГПЗ.