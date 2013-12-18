ФГИУ начал подготовку к продаже 50% акций «Укрнафтопродукта»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению приватизационного конкурса по продаже 50% работающей на рынке реализации нефтепродуктов компании «Укрнафтопродукт», сообщают «Ведомости приватизации» от 18 декабря т.г.

В соответствии с действующим законодательством, ФГИУ предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи данного пакета.

Справка УНИАН. Акционерная компания «Укрнафтопродукт» создана в 1998 году на базе Украинского объединения по обеспечению нефтью и нефтепродуктами. Компания управляет переданными в ее уставный капитал пакетами акций ОАО "Луганскнафтопродукт" (51%), "Херсоннафтопродукт" (50%+1 акция), "Светловодская нефтебаза" (30%), "Харьковнафтопродукт" (26%), "Кировограднафтопродукт" (8,9%), "Николаевнафтопродукт" (6,4%), "Хмельницкнафтопродукт" (6,02%) и "Лисичанскнафтопродукт" (2,2%).

Фонду госимущества принадлежат 50% + 1 акция "Укрнафтопродукта", ООО "Концерн "Нафтопродукт Украины" (г. Киев) – 44,19%. Государство неоднократно пыталось продать контрольный пакет акций компании в 2006 году, однако объявленные ФГИУ конкурсы отменялись.