Ставицкий все еще планирует подписать соглашение по реверсу газа из Словакии

Украина до конца текущего года намерена подписать договор по реверсным поставкам газа из Словакии, поскольку вопрос диверсификации поставок топлива в страну остается актуальным, несмотря на достигнутые договоренности с Российской Федерацией о скидке на импортируемый из РФ газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Безусловно, будем подписывать. Я рассчитываю – до конца года», – сказал Ставицкий, отвечая на вопрос УНИАН.

При этом министр еще раз подчеркнул, что целесообразность диверсификации поставок газа в Украину сохраняется, и Минэнергоугля и дальше «будет работать над этим вопросом, поскольку скидка, предоставленная Россией на газ, не означает достижения энергетической независимости Украины».

Как сообщал УНИАН, вопрос организации реверсных поставок газа из Словакии, как одного из ключевых альтернативных маршрутов поставок топлива в Украину, активно обсуждается в течение 2013 года.

В то же время в сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.

25 октября министр Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос. Оговоренный на тот момент потенциальный объем поставок составлял 10 млрд кубометров в год. Предположительным сроком начала поставок назывался сентябрь 2014 года.

В конце ноября текущего года Украина получила подписанный Словакией договор о возможности прокачки газа по ее территории.