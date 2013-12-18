Fitch подтвердил кредитный рейтинг «Нафтогаза» на уровне «CCC»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на уровне «ССС», а также рейтинг «В-» корпоративным бумагам компании, выпущенным под государственные гарантии, на сумму 1,5 млрд долл. со сроком погашения в сентябре 2014 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch, размещенном на сайте агентства.

«Рейтинг «Нафтогаза» отражает нашу оценку, согласно которой вероятность дефолта остается высокой из-за тяжелого финансового положения компании и ее существенной зависимости от политических рисков», - сказано в сообщении Fitch Ratings.

В то же время, в Fitch назвали положительной новость о снижении цены на импортный российский газ для Украины на 35%. «Однако нам нужно будет проанализировать, какую реальную пользу «Нафтогаз» сможет получить от таких договоренностей. На текущий момент правительство Украины остается единственным источником финансовой помощи для «Нафтогаза», но эта помощь видится нам проблематичной. В то же время без финансовой поддержки компания, вероятнее всего, будет вынуждена объявить дефолт», - отмечают в Fitch.

При этом в агентстве ожидают, что объем финансовой помощи, предоставленной НАК в виде субсидий, по итогам года составит порядка 19 млрд грн.

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Дополнительным фактором, ухудшающим состояние НАК, в агентстве называют возможное снижение объемов транзита газа. «Падение объемов транзита газа прослеживается с 2012 года, когда Россия начала активно диверсифицировать маршруты доставки топлива. Мы полагаем, что доходы от транзита будут только уменьшаться в среднесрочной перспективе, поскольку прокачку увеличивает газопровод Nord Stream», - обратили внимание в Fitch.

Тем не менее, в агентстве не исключают возможности реструктуризации «Нафтогаза», даже несмотря на отсутствие четких решений на этот счет. «Это может быть оформлено разными способами – от разделения «Нафтогаза» на несколько структур, как предполагают отношения с ЕС, до передачи в лизинг газотранспортной инфраструктуры посредством организации консорциума. Однако как такая реструктуризация скажется на финансовом положении «Нафтогаза», можно будет говорить только после четких решений на этот счет», - подчеркнули в агентстве.

В Fitch также напомнили, что, согласно имеющимся данным, консолидированный долг «Нафтогаза» составляет 58 млрд грн, из которых 27 млрд грн составляет долг, необходимый к выплате в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом 8 ноября. По мнению агентства, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни, при этом приток внешнего капитала вряд ли компенсирует потерю объема резервов. В конце ноября агентство Fitch Ratings подтвердило негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. С того времени в Украине не прекращаются гражданские протесты, наиболее массовые из которых прошли 1, 8 и 14 декабря. Тогда же Fitch Ratings заявило, что продолжение масштабных антиправительственных протестов в Украине оказывает серьезное давление на кредитный рейтинг Украины.

17 декабря, во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров.