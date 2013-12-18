В Украине могут ввести экологический налог на использование газа

В Украине могут ввести экологический налог на использование природного газа в стационарных и передвижных источниках загрязнения атмосферной среды на уровне 1% от стоимости газа, а также увеличить налог на выбросы CO2 в 10 раз – до 2,4 грн/тонна.

Соответствующие инициативы содержатся в законопроекте №3757-1 от 17 декабря 2013 г., зарегистрированном в Верховной Раде депутатом от Партии регионов Валерием Омельченко.

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Законопроект, в частности, предусматривает, что для добывающих предприятий, реализующих газ НАК «Нафтогаз Украины» для нужд населения, ставка экологического налога будет равна 1% от закупочной цены газа, установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ).

Для остальных украинских добывающих компаний ставка экологического налога будет составлять 1% от средней таможенной стоимости импортного газа, определенной Министерством доходов и сборов Украины (Миндоходов).

С импортеров газа экологический налог будет взиматься в размере 1% от его таможенной стоимости.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить ставку экологического налога за выбросы CO2 в атмосферу в 10 раз – до 2,4 грн/тонна.

Также проектом предлагается увеличить ставку экологического налога за выбросы углеводородов в атмосферу в 2,5 раза – до 200 грн/тонна (для метана угольных месторождений – 7,5% средней стоимости импортного газа).

Помимо эконалога в законопроекте содержится множество других налоговых инициатив относительно различных секторов экономики.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть проект бюджета на 2014 год и возможные изменения в Налоговый кодекс. При этом какие-либо абсолютные показатели проекта бюджета до сих пор не обнародованы.