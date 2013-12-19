"Южный поток" не направлен против Украины - комиссар ЕС

Брюссель. Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер заявил, что проект "Южный поток", направленный в обход украинской территории для снабжения газа южной Европы, не направлен против Украины.

Об этом Оттингер заявил в эксклюзивном интервью агентству УНИАН в Брюсселе.

"Нет, этот проект не направлен против Украины. Мы ведем и будем вести переговоры с нашими российскими партнерами, чтобы проект таким не воспринимался", сказал Оттингер.

Еврокомиссар добавил, что в настоящее время Европейская Комиссия хочет добиться, чтобы российский «Газпром» и его партнеры в проекте в юго-восточной Европе дали гарантии, что не будет нарушаться антимонопольное законодательство ЕС, которое не позволяет, чтобы добыча и поставка газа, а также газопровод контролировались одними и теми же компаниями, и чтобы к магистрали имели доступ и другие компании.

"Все же это не был сугубо бизнес-проект. Инвестиции идут от «Газпрома». Он хочет инвестировать средства, и мы не против этого. Но наши европейские правила энергетического поведения должны быть приняты при реализации «Южного потока», сказал комиссар ЕС.

"Южный поток" был основан в 2007 году и в настоящее время его стоимость оценивается в 45 миллиардов долларов. Газ из России по дну Черного моря (длина морского участка 925 километров) будет поставляться в Болгарию, Грецию, Италию, а также Сербию, Венгрию, Австрию и Словению с возможным привлечением Хорватии, Боснии и Герцеговины и Черногории.

Проект рассчитан на поставку 63 миллиардов кубометров газа в год и должен заработать в 2018 году.