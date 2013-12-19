Путин: скидка на газ для Украины носит временный характер
Москва. Президент России Владимир Путин заявляет, скидка на газ для Украины носит временный характер, нужно найти долгосрочные решения по сохранению этой цены.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на итоговой пресс-конференции в Москве.
"Это решение носит временный характер - это дополнение (к контракту). Мы рассчитываем на то, что нам удастся найти какие-то решения долгосрочного характера, которые позволят сохранить эту цену и совместно работать более глубоко друг с другом", - сказал Путин.
Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контракту на закупку газа, которым с 1 января 2014 года вводится фиксированная цена газа в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.
Действие цены определяется путем ежеквартального применения коэффициента "k" к формуле образования цены. Размер коэффициента будет определяться сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.