Европа должна иметь интегрированный рынок газа с одинаковой ценой - Оттингер

Брюссель. Европа должна иметь интегрированный газовый рынок с приблизительно одинаковой ценой на него по всему континенту

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе заявил комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер, комментируя цену в 268,5 долларов за тысячу кубометров газа, о которой договорились Украина и Россия во время переговоров в Москве на этой неделе.

"Я думаю, что мы должны иметь в Европе действительно интегрированный газовый рынок. Мы должны создать общеевропейский газовый рынок – от России – в Португалию, от Норвегии – в Италию. С этим рынком должны быть тесно связаны Алжир, Ливия, Катар, Нигерия и Азербайджан. Это будет наилучшим вариантом для всех нас. Чтобы был объединенный газовый рынок и чтобы все в Европе могли иметь к нему доступ», - сказал комиссар Оттингер.

Отвечая на вопрос, должен ли после скидки цены газа на треть для Украины «Газпром» уменьшить теперь цену и для потребителей в Евросоюзе, комиссар ЕС сказал, что цена для Украины должна быть не намного ниже, по сравнению с ценами, которые платят страны ЕС.

"Суть в том, что цена на российский газ для Украины была очень высокой. Теперь, когда Украина будет платить более низкую цену – это будет в интересах преимущественно украинской экономики. Я убежден, что цена на газ в Украине после настоящих новых контрактов будет не намного ниже, чем ее платят российскому «Газпрому» большинство стран Европейского Союза – потребителей российского газа", - заявил Оттингер.

"Я считаю, что в среднесрочной перспективе все мы в Европе – включительно с Украиной — должны платить одинаковую цену за российский газ. Потому что мы хотим создать интегрированный газовый рынок в Европе. Участниками этого рынка должны быть 28 стран-членов Евросоюза плюс Украина. Также его участниками должны быть страны Западных Балкан, ну, и Молдова с Грузией тоже. Когда мы будем интегрировать нашу энергетическую инфраструктуру, то в итоге мы все должны платить одну и ту же цену за российский газ", добавил европейский комиссар.

Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контракту на закупку газа, которым с 1 января 2014 года вводится фиксированная цена газа в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Действие цены определяется путем ежеквартального применения коэффициента "k" к формуле образования цены. Размер коэффициента будет определяться сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.