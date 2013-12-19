Кабмин прогнозирует в 2014 году транзит газа через Украину на уровне 82 млрд куб. м

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2014 год прогнозирует транзит газа через территорию Украины на уровне 82 млрд кубометров.

Об этом говорится в проекте Госбюджета на 2014 год, который правительство подало на рассмотрение в Верховную Раду.

Согласно документу, при предусмотренной Налоговым кодексом ставке рентной платы 1,67 грн за 1 тыс. куб. м на 100 км расстояния и среднем расстоянии транзитной транспортировки природного газа 1120,75 км поступления от рентной платы в бюджет-2014 должны составить 1 млрд 534,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-ноябре 2013 года нарастила транзит газа на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 75,2 млрд куб. м. В ноябре 2013 года транзит природного газа через территорию Украины вырос на 21,5% и составил 7,1 млрд. куб м.

Госкомпания «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» в 2012 году сократила транзит природного газа на 19,1% по сравнению с 2011 годом, до 84,261 млрд куб. м,

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2013 год прогнозировал транзит газа через территорию Украины на уровне 110 млрд кубометров.

Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.