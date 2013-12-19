Украина может увеличить объем закупки российского газа - Янукович

Украина может увеличить объем закупки газа в Российской Федерации в результате снижения его цены до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в телеинтервью.

«Если будет такая цена, которая будет нас устраивать, на газ, - мы заинтересованы потреблять российского газа больше, чем какого-либо другого, который будет дороже. То есть, какой газ будет дешевле, тот и будем потреблять», - сказал Янукович.

При этом он отметил, что Украина продолжит увеличивать объем добычи собственного газа.

Напомним, что 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-ноябре 2013 года сократила импорт российского газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 25,7 млрд куб. м.

13 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина в 2013 году намерена сократить закупку российского газа до 26 млрд куб. м по сравнению с 37 млрд куб. м в 2010 году из-за слишком высокой цены на топливо

18 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.