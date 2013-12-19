Президент отметил, что цена на российский газ может и увеличиться

Новая цена газа для Украины в 268,5 долларов не является фиксированной и может измениться в зависимости от цены нефтепродуктов.

Об этом президент Украины Виктор Янукович сказал в телеинтервью.

“Она (цена газа – УНИАН) полностью зависит от того, какая будет цена на нефтепродукты. Если цена на нефть, к примеру, снизится до 80 долларов, то цена на газ уже будет ниже, чем 268 долларов. Она будет уже где-то 230 возможно. Поэтому эта цена не может быть постоянной... Есть ценовая политика, которая не будет зависеть от нашего желания. Она (цена газа – УНИАН) будет зависеть от цен на мировом рынке на нефть и нефтепродукты”, - - заявил Янукович.

“Она (цена газа – УНИАН) может и увеличиваться и снижаться, могут быть сезонные колебания”, - отметил Янукович.

Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контракту на закупку газа, которым с 1 января 2014 года вводится фиксированная цена газа в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Действие цены определяется путем ежеквартального применения коэффициента "k" к формуле образования цены. Размер коэффициента будет определяться сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.