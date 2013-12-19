Президент пояснил, как ему удалось договориться с Россией о снижении цены на газ

Президент Украины Виктор Янукович пояснил, как ему удалось достичь договоренности с Российской Федерацией о снижении цены на газ.

Об этом он заявил в интервью представителям украинским СМИ.

«Если Россия сегодня сократила поставки газа в Украину, ей это выгодно или нет? Не выгодно. Мы говорим: вы хотите увеличить объемы поставок газа? Хотим. Снижайте цену, мы начнем увеличивать. Вот вам и компромисс (в газовых переговорах – УНИАН)», - пояснил Президент.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-ноябре 2013 года сократила импорт российского газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 25,7 млрд куб. м.

13 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина в 2013 году намерена сократить закупку российского газа до 26 млрд куб. м по сравнению с 37 млрд куб. м в 2010 году из-за слишком высокой цены на топливо.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по результатам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контракту на закупку газа, которым с 1 января 2014 года вводится фиксированная цена газа в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Действие цены определяется путем ежеквартального применения коэффициента "k" к формуле образования цены. Размер коэффициента будет определяться сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.