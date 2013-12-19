Цена на российский газ для Беларуси в 2014 году составит 167 долл.

Минск. Для Беларуси в 2014 году цена на российский природный газ составит 167 долл. за 1 тыс. куб.м.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня заявил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Заместитель министра уточнил, что эта цифра является ориентировочной и точно станет известна 1 января 2014 года.

«Подобный уровень цен обеспечен двусторонними договоренностями между Беларусью и Россией, в которых прописан механизм формирования цены. С 1 января 2015 года предписано странам-участницам ЕЭП (Беларуси, России и Казахстану) перейти к равнодоходным ценам, но кроме межправительственного соглашения в рамках ЕЭП, есть еще 2 межправительственных соглашения в газовой сфере; они подписаны в ноябре 2011 года между Беларусью и Россией, и в них определено, что при недостижении одним из участников 1 января 2015 года равнодоходных цен, формирование цены на газ для Беларуси остается таким, какое было в 2013-2014 годах», - отметил Каранкевич.

«Есть информация, что в 2015 году Российская Федерация не выйдет на равнодоходные цены, поскольку в 2014 году она заморозит для реального сектора изменение этих цен. Скорее всего, в 2015 году мы будем работать по той формуле, которая действует сейчас», - добавил Каранкевич.

Справка УНИАН. В 2013 году цена на газ для Беларуси держалась на уровне 163 долл. за 1 тыс. куб. м.