Янукович: Украина готова к активному диалогу по трехстороннему консорциуму

Украина готова к активному диалогу относительно создания трехстороннего газового консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью представителям украинским СМИ.

«Был период времени, когда были вообще приостановлены переговоры, а вот в последний период времени они перешли в плоскость практической подготовки к рассмотрению этого вопроса», - сказал Президент.

Янукович подчеркнул, что «во-первых, мы выделили «Укртрансгаз» в отдельную юридическую структуру, во-вторых – международные аудиторы поработали и определили цену, стоимость этой газотранспортной системы».

«То есть предмет переговоров уже есть и дорога (к созданию консорциума - УНИАН) открыта», - добавил Янукович.

Как сообщал УНИАН, Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.