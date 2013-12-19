Польша рада снижению цены на газ для Украины - Сикорский

Варшава. Польские власти положительно оценивают снижение цены на газ для Украины и в настоящий момент не видят в достигнутых на этой неделе украинско-российских договоренностях препятствий для подписания соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня в Варшаве заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Мне пока неизвестны никакие формальные факты, которые бы сделали невозможным Украине подписание Соглашения об ассоциации с ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос о шансах на создание ассоциации Украины с Евросоюзом в контексте последних договоренностей украинской власти с Россией.

Он сказал, что Польша рада тому, что Украине также удалось получить скидку на газ, напомнив, что Россия раньше тоже согласилась продавать "голубое топливо" дешевле для поляков.

Сикорский также заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, которое предусматривает создание зоны свободной торговли, не только не угрожает интересам России, а будет способствовать развитию ее торговых отношений с Европой.

"В целом считаю, что свободная торговля, а это суть соглашения об ассоциации Украины с ЕС, не направлена против кого-либо. Но наилучшим ответом на создание такой зоны свободной торговли между Украиной и ЕС стала бы активизация переговоров о создании зоны свободной торговли между Россией и ЕС", - сказал он.

Глава польского МИД отметил, что желание создать максимально большую зону свободной торговли от португальского Лиссабона до российского Владивостока в свое время декларировал также Президент России.

Сикорский также отметил, что опыт Польши подтверждает активизацию экономического сотрудничества благодаря интеграции с Евросоюзом, отметив, что нынешний польско-русский товарооборот значительно превышает тот, который был до вступления поляков в ЕС.

Он добавил, что за первые три квартала текущего года товарооборот между Польшей и Россией вырос почти на 13%, а по итогам прошлого года составил 37,9 млрд долларов.

"Чем больше свободной торговли, тем лучше для всех", - подчеркнул глава МИД Польши.

Напомним, что 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. куб. м.