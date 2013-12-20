Бойко обещает продолжить сокращение закупок импортного газа

Украина, которая 17 декабря получила от своего главного поставщика природного газа - российской компании «Газпром» снижение его цены до 268,5 долл. за тыс. кубометров, продолжит политику сокращения закупок импортного топлива, наращивая собственную добычу.

«У нас есть существенная экономия. Мы идем с уменьшением за последние три года приблизительно на 25% потребления газа в Украине, и такая тенденция у нас будет сохраняться, потому что мы переходим на собственный энергетический ресурс», - сказал вице-премьер-министр Юрий Бойко в ходе общенационального круглого стола "Объединим Украину" в пятницу.

«Мы будем продолжать изменять объемы закупок газа и потребления его на собственных энергетических станциях, заменяя его собственными энергетическими ресурсами», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

Министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий 18 декабря заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.