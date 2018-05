Morgan Stanley продал "Роснефти" нефтяной бизнес

Американский банк Morgan Stanley продал "Роснефти" подразделение, занимающееся торговлей, хранением и перевозкой нефти. Стороны не разглашают финансовую сторону сделки, сообщает Morgan Stanley.

"Роснефть" получит 49% акций компании Heidmar Holdings LLC, которая управляет флотом из почти 100 танкеров, принадлежащих различным владельцам, пишут Вести.ru. Сделка предусматривает выполнение предыдущих соглашений по закупке и поставке нефти, использованию международной сети нефтехранилищ, а также инвестиций в акционерный капитал.

"Роснефти" перейдет примерно 100 менеджеров: треть административного персонала, работающего в сырьевом бизнесе Morgan Stanley в США, Британии и Сингапуре.

При этом Morgan Stanley сохранит трейдинговый бизнес, долю в американской TransMontaigne, которая занимается поставками нефтепродуктов на юго-востоке США. Банк продолжит торговать природным газом, электроэнергией, сохранит доли в генерирующих компаниях.

Сделка подлежит одобрению американским Агентством по иностранным инвестициям (Committee on Foreign Investment in the United States), которое может блокировать сделки, противоречащие интересам национальной безопасности США. Стороны намерены закрыть сделку во втором полугодии 2014 г.

"Роснефть" в случае одобрения сделки сможет расширить свой бизнес по торговле нефтью, вступив в конкуренцию с крупнейшими мировыми трейдерами Glencore и Vitol, пишет The Financial Times. В частности, торговыми операциями занимаются британская BP, англо-голландская Royal Dutch Shell, французская Total и саудовская Saudi Aramco.

Morgan Stanley давно намеревался продать часть сырьевого бизнеса, так как рентабельность капитала в этой области снизилась до менее 5%, это самый низкий показатель среди всех трейдинговых подразделений банка.

По данным The Wall Street Journal, сделка позволит Morgan Stanley убрать с баланса примерно $4 млрд и сократить резервы, созданные под эти активы. Morgan Stanley и Goldman Sachs много лет занимаются сырьевым трейдингом, но в последние пять лет доходы от трейдинга снижаются, сократившись примерно до $700 млн с почти $3 млрд в 2008 г.

По сведениям аналитической компании Coalition, совокупная выручка десяти ведущих банков США в сырьевом секторе составила в 2012 г. $6 млрд, что на 22% ниже показателя в 2011 г. За девять месяцев 2013 г. совокупная выручка упала еще на 18%. В 2008 г., когда цены на нефть достигали пиковых значений, выручка достигла $14,1 млрд.

Интерес ведущих банков США к торговле сырьем снизился также из-за более пристального внимания регуляторов к деятельности банков в этой области. JPMorgan Chase & Co. может продать свое сырьевое подразделение за $3,3 млрд.