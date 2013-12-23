Реализация нефтепродуктов и газа через АЗС в Украине за месяц сократилась на 7,4%

В Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7780 единицы, в ноябре 2013 года в денежном выражении сократилась на 7,4% и составила 6,432 млрд грн против 6,943 млрд грн в октябре 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

В ноябре через сеть АЗС было продано 264,1 тыс. тонн бензина, что на 1,2% меньше, чем в ноябре 2012 года; 183,6 тыс. тонн дизельного топлива, что на 4,7% больше, чем в ноябре прошлого года; 38,3 тыс. тонн сжиженного газа (на 16,9% больше); 11,2 тыс. тонн сжатого газа (на 12,7% меньше).

В объеме реализованного топлива 52,8% приходилось на продажу моторного бензина марки А-95, 45,8% - марки А-92, 0,9% - марки А-80, 0,5% - марки А-98.

По состоянию на 1 декабря т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 127,1 тыс. тонн моторного бензина, 66,5 тыс. тонн дизельного топлива, 8,2 тыс. тонн сжиженного газа и 0,1 тыс. тонн сжатого газа.

Как сообщал УНИАН, в Украине в октябре 2013 года реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывала 7773 единицы, в денежном выражении увеличилась на 3,4% и составила 6,943 млрд грн против 6,715 млрд грн в сентябре 2013 года.