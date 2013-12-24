Украина ведет переговоры с Россией о пересмотре тарифа на транзит газа

Украина ведет переговоры с Россией о пересмотре тарифа на транзит природного газа через свою территорию к потребителям ЕС.

Об этом говорится в проспекте эмиссии суверенных евробондов, подготовленном Министерством финансов Украины.

«По состоянию на дату публикации проспекта (24 декабря — УНИАН), вопрос тарифов на транзит российского газа через территорию Украины находится в стадии обсуждения между Украиной и Россией», - говорится в документе.

Украина связывает необходимость пересмотра тарифа на транзит российского газа с введением «Газпромом» в работу обходного газопровода «Северный Поток» и (как следствие) падением объемов прокачки топлива через украинскую ГТС.

Так, по итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

При этом, госхолдинг «Нафтогаз Украины» в 2012 году сократил доход от транзита газа по сравнению с 2011 годом на 8,2% до 23,75 млрд грн, а в целом получил чистый убыток в размере 10,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Ставка платы за транзит российского через территорию Украины на 2013 год прогнозировалась на уровне 3,1 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. В первом квартале 2012 года транзитная ставка составляла 3,08 долл., во втором - 3,11 долл., в третьем и четвертом — 3,12 долл.Согласно договору между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит природного газа от 2009 года, транзитная ставка рассчитывается в зависимости от цены на газ.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2014 год прогнозирует транзит газа через территорию Украины на уровне 82 млрд кубометров.