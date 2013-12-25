"Газпром" не пускает "Роснефть" в трубопровод "Сахалин-2"

Мощности газопровода проекта "Сахалин-2" не хватит для приема газа, поставляемого "Роснефтью", заявил начальник департамента добычи газа, газового конденсата, нефти "Газпрома" Всеволод Черепанов, пишут Вести.ru.

"Без строительства дополнительных лупингов и компрессорных станций в существующие мощности влезть не получится. А если еще и учесть предложения "Роснефти", то потребуются еще дополнительные капиталовложения", - отметил Черепанов.

"Роснефть" обратилась в Минэнерго и "Газпром" с просьбой предоставить доступ к газотранспортной инфраструктуре проекта "Сахалин-2" для поставки газа на планируемый к строительству СПГ-завод "Роснефти".

"Роснефть" и ExxonMobil намерены в 2018 г. запустить завод на сжижению газа на Сахалине, мощность предприятия составит 5 млн тонн СПГ в год. Ресурсной базой может стать газ проекта "Сахалин-1".

Месторождения проекта "Сахалин-1" находятся на севере острова Сахалин. "Роснефть" намерена построить СПГ-завод в южной части острова, а своей газовой инфраструктуры у компании нет. Между тем, в рамках проекта "Сахалин-2" построен газопровод протяженностью более 800 км с севера Сахалина на юг в порт Пригородное.