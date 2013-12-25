Газ для украинской промышленности подешевеет до 268,5 долл. только к концу 2014 года

Цена газа для промышленных предприятий Украины в 2014 году будет снижаться ежеквартально и концу года составит около 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы».

“Мы приняли решение поэтапно, раз в квартал, снижать цену на газ и выйти в конце года примерно на 268,5 долл за 1 тыс. куб. м. Такой у нас расчет", - сказал премьер.

Азаров пояснил, что цена на газ для промышленников не может быть снижена одномоментно, поскольку в подземных хранилищах (ПХГ) накоплен значительный объем газа, который закупался по прежней цене.

“Мы же весь прошлый год, особенно осенью, закачивали газ в ПХГ по старой цене. Мы накопили этого газа приблизительно 17 млрд куб. Мы его должны продавать, разбавляя старый газ по старой цене с новым газом по меньшей цене”, - пояснил глава правительства.Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).