«Укргазвыдобування» получило разрешения на добычу нефти и газа в Полтавской области

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» получила разрешения на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку, с последующей добычей нефти и газа (промышленной разработкой) в Полтавской области на площади 278 кв. км.

Как передает корреспондент УНИАН, разрешение выдал Полтавский облсовет на сессии в среду, 25 декабря.

Согласно документу, компания будет разрабатывать Северо-степные площади на территории Новосанжарского и Машевского районов (общая площадь лицензионного участка составляет 64,94 кв. км) и Скидановскую площадь на территории Миргородского и Гадяцкого районов (общая площадь лицензионного участка составляет 213,74 кв. км).

Депутаты обязали ПАО «Укргазвыдобування» предоставить в областной совет копии программы работ и соглашения об условиях пользования недрами, а также ежегодно, в течение срока действия специального разрешения, заключать с местными органами власти соглашения на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание на долевых началах объектов социальной инфраструктуры, дорог местного значения и на мероприятия по охране окружающей природной среды.

Также депутаты облсовета рекомендовали местным органам власти 5% привлеченных средств, которые поступают на развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, направлять на мероприятия по охране окружающей природной среды.

Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».